18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Парламент Башкортостана обратился в Минздрав РФ из-за проблем в области онкологии

Поделиться:

Депутаты Госсобрания республики бьют тревогу: диагностика онкологических заболеваний не финансируется на должном уровне.

«В своем обращении мы предлагаем в корне изменить методику расчета объемов финансирования молекулярно-генетических исследований. Сегодня федеральный бюджет выделяет регионам деньги на эти цели, применяя единый подход. Используемый при расчетах коэффициент не зависит от фактической ситуации с онкозаболеваниями в регионах.

В итоге отдельные субъекты сталкиваются с серьезным недофинансированием. Так, в Башкортостане в 2023 году реальная потребность составляет порядка семи тысяч молекулярно-генетических исследований, а фактически профинансировано только 3,8 тысячи. Чтобы объемы финансирования соответствовали потребностям, необходим дифференцированный подход», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Молекулярно-генетическое исследование позволяет выявить генетическую мутацию, ставшую причиной развития онкологии. На основе полученной информации подбирается оптимальная противоопухолевая лекарственная терапия.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: