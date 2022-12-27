В Уфе начали лечить онкобольных новым высокоточным аппаратом

Республиканский онкодиспансер получил систему лучевой терапии «Halcyon» модель Elite российского производства. Аппарат уже приступил к работе.
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«Сегодня произошло знаковое событие для нашего онкодиспансера. Пролечили первого пациента на современном аппарате "Varian Halcyon". Республика получила оборудование по нацпроекту "Здравоохранение".
Линейный ускоритель Halcyon отличается высокоточным облучением. Работает это так: активные элементы проникают в глубокие ткани, эффективно уничтожая раковые клетки и не затрагивая здоровые структуры. С помощью системы лучевой терапии "Halcyon" возможно провести курс лечения всего за девять шагов, в отличие от тридцати этапов на старых моделях.
И что хорошо, метод действительно позволит получать лучшие результаты, улучшить все основные показатели, продолжительность жизни, уменьшить летальность пациентов с онкозаболеваниями.
За последние три года мы существенно изменили материально-техническую базу учреждения», – написал руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях.
По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, линейный ускоритель дает надежду на выздоровление и улучшение качества жизни более чем 80% пациентов с онкозаболеваниями.
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