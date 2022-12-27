В Уфе начали лечить онкобольных новым высокоточным аппаратом

«Сегодня произошло знаковое событие для нашего онкодиспансера. Пролечили первого пациента на современном аппарате "Varian Halcyon". Республика получила оборудование по нацпроекту "Здравоохранение".

Линейный ускоритель Halcyon отличается высокоточным облучением. Работает это так: активные элементы проникают в глубокие ткани, эффективно уничтожая раковые клетки и не затрагивая здоровые структуры. С помощью системы лучевой терапии "Halcyon" возможно провести курс лечения всего за девять шагов, в отличие от тридцати этапов на старых моделях.

И что хорошо, метод действительно позволит получать лучшие результаты, улучшить все основные показатели, продолжительность жизни, уменьшить летальность пациентов с онкозаболеваниями.

За последние три года мы существенно изменили материально-техническую базу учреждения», – написал руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, линейный ускоритель дает надежду на выздоровление и улучшение качества жизни более чем 80% пациентов с онкозаболеваниями.