В Башкортостане жители смогут бесплатно привиться в частных клиниках

В частные клиники, участвующие в программе ОМС, будут завозиться препараты, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

На сегодняшний день жители могут вакцинироваться только в муниципальных и государственных клиниках. В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены препараты от 24 заболеваний, в том числе коронавирус, клещевой энцефалит, гепатит, бешенство и так далее.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании в конце января. По мнению Госсобрания, такая мера облегчит процесс вакцинации для жителей, так как привиться можно будет в любом ближайшем учреждении.