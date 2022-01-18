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Здоровье

В Башкортостане жители смогут бесплатно привиться в частных клиниках

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Госсобрание республики рассмотрит законопроект, предлагающий обеспечивать частные медучреждения вакцинами.

В частные клиники, участвующие в программе ОМС, будут завозиться препараты, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

На сегодняшний день жители могут вакцинироваться только в муниципальных и государственных клиниках. В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены препараты от 24 заболеваний, в том числе коронавирус, клещевой энцефалит, гепатит, бешенство и так далее.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании в конце января. По мнению Госсобрания, такая мера облегчит процесс вакцинации для жителей, так как привиться можно будет в любом ближайшем учреждении.

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