В Башкортостан поступит первая партия вакцины от Covid-19 для подростков «Спутник М»

О начале вакцинации от коронавируса детей в республике говорят уже давно. В ближайшее время поступит первая партия вакцины для подростков.
Об этом сообщил министр здравоохранении республики Максим Забелин. Вакцина от коронавируса для подростков получила название «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), первую партию привезут после 20 декабря.
Забелин добавил также, что его сын уже прошел вакцинацию этим препаратом в качестве волонтера.
«Спутник М» полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этим препаратом разрешено прививать людей от 12 до 18 лет.
Известно, что в первой фазе испытаний вакцины приняли участие 99 подростков, а в третьей, которая продолжается сейчас, задействовано более трех тысяч добровольцев.
В первую очередь Минздрав рекомендует использовать ее ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.
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