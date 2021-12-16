В Башкортостан поступит первая партия вакцины от Covid-19 для подростков «Спутник М»

Об этом сообщил министр здравоохранении республики Максим Забелин. Вакцина от коронавируса для подростков получила название «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), первую партию привезут после 20 декабря.

Забелин добавил также, что его сын уже прошел вакцинацию этим препаратом в качестве волонтера.

«Спутник М» полностью повторяет «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этим препаратом разрешено прививать людей от 12 до 18 лет.

Известно, что в первой фазе испытаний вакцины приняли участие 99 подростков, а в третьей, которая продолжается сейчас, задействовано более трех тысяч добровольцев.

В первую очередь Минздрав рекомендует использовать ее ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.