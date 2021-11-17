18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Здоровье

В Минздраве Башкортостана рассказали, кто может получить постоянный медотвод от вакцинации

До сих пор существует путаница в вопросе предоставления медицинского отвода от вакцинации. Во многих случаях даже лечащие врачи не знают, можно ли делать тому или иному пациенту прививку.

«Бронхиальная астма, сахарный диабет, онкозаболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием для вакцинации и причиной для медицинского отвода.

Острое заболевание либо обострение хронического заболевания в течение одного месяца – вакцину вводим с осторожностью, то есть это может быть причиной для медицинского отвода. Дальше в течение полугода, если острое тяжелое заболевание было, либо острое, вызванное новой коронавирусной инфекцией. Это общий алгоритм действий.

Ограничения для вакцинации есть для лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящиеся на химиотерапии, в связи с тем, что у них сниженный иммунитет и сниженная будет реакция, в том числе и выработка антител. И вторая группа пациентов – больные системными заболеваниями крови и соединительной ткани», – сообщила Ирина Кононова.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: