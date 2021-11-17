В Минздраве Башкортостана рассказали, кто может получить постоянный медотвод от вакцинации

«Бронхиальная астма, сахарный диабет, онкозаболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием для вакцинации и причиной для медицинского отвода.

Острое заболевание либо обострение хронического заболевания в течение одного месяца – вакцину вводим с осторожностью, то есть это может быть причиной для медицинского отвода. Дальше в течение полугода, если острое тяжелое заболевание было, либо острое, вызванное новой коронавирусной инфекцией. Это общий алгоритм действий.

Ограничения для вакцинации есть для лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящиеся на химиотерапии, в связи с тем, что у них сниженный иммунитет и сниженная будет реакция, в том числе и выработка антител. И вторая группа пациентов – больные системными заболеваниями крови и соединительной ткани», – сообщила Ирина Кононова.