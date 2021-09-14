Уфимский врач объяснил, как и зачем совмещать прививки от гриппа и Covid-19

«В период распространения коронавирусной инфекции любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни и вызвать тяжелые осложнения. Микс коронавирусной инфекции и гриппа в разы может усилить неблагоприятное течение заболевания.

Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, указывают специалисты. Они рекомендуют воздержаться от инъекций в одно время и сначала закончить вакцинацию от Covid-19. Также не рекомендуется прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины против Covid-19.

Спланировать личный календарь прививок нужно таким образом, чтобы к сезонному подъему заболеваемости гриппом в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет. Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а затем провести иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции», – отметил Рафаэль Яппаров.

По его словам, в 2021-2022 эпидемическом сезоне в республике планируют привить от гриппа 2,4 млн человек (60% населения), в Уфе – 728 840 человек. В Уфе уже привито почти 70 тыс. человек.