В Минздраве Башкортостана объяснили, почему люди заражаются Covid-19 после вакцинации

«Согласно данным разработчиков, эффективность "Спутника V" составляет 91,7% (то есть условно после прививки может заболеть один из 12 человек)», – говорится в заявлении Минздрава.

Также там напомнили, что вакцина не спасает от болезни полностью – только от тяжелых осложнений. В среднем в течение 7-10 дней после контакта с заболевшим человек может быть носителем вируса, в этот период он заразен для окружающих.

Кроме того, антитела начинают вырабатываться в среднем с 21 дня после первой прививки и пик приходится на 42 день (у каждого индивидуально). В этот период человек может заразиться Covid-19 и переносить его в тяжелой форме.