В Башкортостане началась вакцинация от гриппа

В Башкортостан уже поступило порядка 400 тысяч и еще ожидается более миллиона доз вакцины против гриппа – об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцинация прежде всего показана пожилым, детям и беременным. По прогнозам экспертов, в этом году количество заболевших гриппом будет больше, чем в прошлом.

Всего планируют привить 2,4 млн жителей, то есть больше половины населения республики. Как и в прошлом году, врачи опасаются, что пересечение традиционного сезона гриппа с очередной волной коронавируса может дать слишком большую нагрузку на систему здравоохранения.