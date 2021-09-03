В Башкортостане началась вакцинация от гриппа

Республиканский Минздрав рекомендует привиться от гриппа до наступления холодов, чтобы к началу эпидсезона у вас уже был иммунитет.
В Башкортостан уже поступило порядка 400 тысяч и еще ожидается более миллиона доз вакцины против гриппа – об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Вакцинация прежде всего показана пожилым, детям и беременным. По прогнозам экспертов, в этом году количество заболевших гриппом будет больше, чем в прошлом.
Всего планируют привить 2,4 млн жителей, то есть больше половины населения республики. Как и в прошлом году, врачи опасаются, что пересечение традиционного сезона гриппа с очередной волной коронавируса может дать слишком большую нагрузку на систему здравоохранения.
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