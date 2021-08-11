В Минздраве Башкортостана рассказали, могут ли вакцины вызывать тромбоз или онкологию

На вопросы о возможных последствиях вакцин в ходе брифинга ответил министр здравоохранения Максим Забелин.

«Вакцинация не может привести к тромбозам, поскольку в вакцине не содержится сам коронавирус, только его белки. Случаи тромбозов, которые были описаны для вакцины на аденовекторной платформе от AstraZeneca, возникали крайне редко – с частотой менее 0,0004%. То есть шанс получить тромбоз от вакцины в разы ниже, чем при болезни Covid-19 и по иным причинам – в результате курения, приема противозачаточных средств, беременности.

По мнению большинства наших мировых экспертов, вакцина не вызывает онкозаболеваний и не сможет их вызвать в будущем. Во-первых, она не живая и не накапливается в организме. Во-вторых, антитела после заболевания Covid-19 и после вакцинации не повышают риск онкозаболеваний.

Опыт использования предыдущих вакцин, которые были построены по тем же технологиям, показывает, что нет связи с онкологическими заболеваниями. «Спутник V» уже больше года используется у нас, и она показала отсутствие предпосылок к возникновению предраковых заболеваний и развитию новых онкологических заболеваний», – сказал Забелин.