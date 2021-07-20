Уфимский врач рассказал о том, может ли человек заразиться Covid-19 от вакцины

«Только старый класс вакцин, содержащий ослабленные патогены, подразумевает болезнь в легкой (как правило - бессимптомной) форме с последующей выработкой иммунитета.

Ни одна из существующих и широко распространенных вакцин от ковида не относится к классу живых ослабленных. Ближайшая по принципу действия вакцина от ковида - это российская "КовиВак" или китайская SinoVac. Данные вакцины относятся к классу инактивированных. Патоген в них уничтожен химически, а оставшиеся в препарате фрагменты вируса стимулируют выработку антител к конкретным белкам.

Поэтому ни одна из вакцин от ковида не подразумевает заболевания ковидом ни в какой форме. В принципе. Потому что ни одна из вакцин не содержит живого и способного к репликации (размножению) патогена.

Более того, конкретно "Спутник V" и другие векторные вакцины (AstraZeneca, Johnson&Johnson) не содержат патоген ни в каком виде вообще.

Векторная вакцина "Спутник V" содержит человеческий аденовирус (безобидный вирус, вызывающий обычное ОРВИ и их там два, в дозах 1 и 2 - разные), в который с помощью биотехнологий встроен спайк-белок коронавируса», – написал врач.

Распространившемуся мифу он видит простое объяснение: у вакцины довольно длительный срок выработки иммунитета (более месяца в среднем), и люди успевают заразиться в этот промежуток или незадолго до вакцинации. Кроме того, препараты усиливают иммунный ответ, но не спасают от заражения, человек все равно может быть переносчиком или болеть в легкой форме.

«Что делать? Соизмерять свои риски и решать. Риск смерти от ковида в среднем в популяции сейчас оценивается примерно в 0,5-1%. Для возрастной группы моих сверстников (40-50 лет) этот риск находится в границах 0,1-0,2%. С новым штаммом этот индекс может стать выше, данные пока накапливаются и изучаются.

Риски серьезных побочек от вакцин оценивается на порядки менее возможными. Например, печально известные тромбозы от западных векторных и мРНК-вакцин случаются примерно 1 раз на 200 000-1 000 000 введений, и связь их с вакцинами еще не изучена до конца.

Производители "Спутника" утверждают, что тромбозы вообще не случаются после его применения, но я склонен думать, что они все же есть и их частота сопоставима с таковой среди западных вакцин.

То есть если мы привьем всю Уфу, тромбоз (сам по себе не всегда фатальный) случится у 1-10 человек. А если весь город переболеет ковидом – умрет не менее 5-10 тысяч человек. Вот и считайте», – добавил Гельфанд.