Уфимские врачи прокомментировали слух о том, что многие болеют после вакцинации от Covid-19

Азат Мухаметзянов:

«Ходят слухи, что якобы даже после курса вакцинации сильно болеют. На примере нашей больницы могу сказать: количество обратившихся с признаками заболевания вакцинированных людей ничтожно мало. И никто из привитых не попадает в реанимацию и на ИВЛ. Переносят болезнь легко».

Булат Бакиров:

«Я три раза в неделю посещаю "красную зону" 18-го инфекционного госпиталя и видел многое. Есть пациенты, заболевшие после вакцинации. Так бывает, если был контакт с больным коронавирусом до того, как выработались антитела, а обычно они появляются только на четырнадцатый день. Процент таких людей крайне невелик и среди них не было ни одного летального исхода.

Что касается возможных побочных эффектов после вакцинации. После введения вакцины вас попросят минут 15 посидеть в поликлинике, чтобы проверить реакцию организма и не было анафилактического шока.

Это обычное требование после всех прививок и раздувать это как что-то из ряда вон выходящее – неправильно. Иногда после вакцинации бывает озноб, повышается температура, болят суставы, начинается недомогание. Это известная ожидаемая реакция и обычно через день она проходит».