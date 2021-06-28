В Башкортостане увеличивается еженедельный прирост больных Covid-19

По слова министра здравоохранения республики Максима Забелина, за текущую неделю зарегистрирован рост числа больных коронавирусом на 16% по сравнению с предыдущей.

На амбулаторном лечении находятся 1683 человека, на стационарном – 223. 25 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.

Всего в республике первым компонентом привились почти 515 тыс. человек, 367 тыс. человек полностью завершили вакцинацию. За последние выходные привились почти 32 тыс. человек.

Максим Забелин подчеркнул, что среди пациентов, лечащихся в стационаре, ни один ранее привит не был.