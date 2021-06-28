В Башкортостан поступит вакцина «Спутник Лайт»

Препарат «Спутник Лайт» уже поступил в гражданский оборот в России, сроки завоза в Башкортостан пока неизвестны.

Как и оригинальный «Спутник V», этот препарат – векторная вакцина, в ней используется слабый аденовирус, в который встроен фрагмент генетического материала SARS-CoV-2.

«Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, предназначенная для людей 18-60 лет. Ей будут прививать людей, которые уже вакцинировались либо переболели коронавирусом. При введении здоровым людям иммунный ответ будет слабым по сравнению с двухкомпонентной вакциной.