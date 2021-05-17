В Башкортостан поступит третья вакцина от коронавируса

Всего в регион уже поступило свыше 367 тыс. доз двух российских препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», полностью привились более 220 тыс. человек.
Как ожидается, в ближайшее время поступит первая партия вакцины «КовиВак», разработанной Центром имени М.П. Чумакова.
Этот препарат действует по другому принципу:
«Спутник V» – векторная вакцина, в ней используется слабый аденовирус, в который встроен фрагмент генетического материала SARS-CoV-2;
«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина, ее части копируют участки S-белка коронавируса;
«КовиВак» – вакцина на основе инактивированного вируса. Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет, заявлено, что иммунитет продержится порядка восьми месяцев. «КовиВак» вводится тоже в два этапа с промежутком в две недели.
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