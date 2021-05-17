В Башкортостан поступит третья вакцина от коронавируса

Как ожидается, в ближайшее время поступит первая партия вакцины «КовиВак», разработанной Центром имени М.П. Чумакова.

Этот препарат действует по другому принципу:

«Спутник V» – векторная вакцина, в ней используется слабый аденовирус, в который встроен фрагмент генетического материала SARS-CoV-2;

«ЭпиВакКорона» – пептидная вакцина, ее части копируют участки S-белка коронавируса;

«КовиВак» – вакцина на основе инактивированного вируса. Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет, заявлено, что иммунитет продержится порядка восьми месяцев. «КовиВак» вводится тоже в два этапа с промежутком в две недели.