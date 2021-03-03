Когда в Башкортостан поступит вакцина «ЭпиВакКорона»?

Как сообщает Минздрав, в марте 2021 года в Россию поступят в оборот порядка 300 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона», в том числе небольшая партия прибудет в Башкортостан во второй половине марта.

В целом эффективность векторной и пептидной вакцин сопоставима, однако на этапе исследований «ЭпиВакКорона» не было зафиксировано никаких побочных эффектов, кроме незначительной болезненности в месте укола.

Противопоказания те же, что и у «Спутник V»:

– гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);

– тяжелые формы аллергии;

– реакция на предыдущее введение вакцины;

– острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

– иммунодефицит (первичный);

– злокачественные заболевания крови и новообразования;

– беременность и период грудного вскармливания;

– дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях на детях).