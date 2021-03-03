Когда в Башкортостан поступит вакцина «ЭпиВакКорона»?

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» работает по другому принципу, нежели «Спутник V» (векторная), и считается, что она эффективна против разнородных штаммов коронавируса.
Как сообщает Минздрав, в марте 2021 года в Россию поступят в оборот порядка 300 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона», в том числе небольшая партия прибудет в Башкортостан во второй половине марта.
В целом эффективность векторной и пептидной вакцин сопоставима, однако на этапе исследований «ЭпиВакКорона» не было зафиксировано никаких побочных эффектов, кроме незначительной болезненности в месте укола.
Противопоказания те же, что и у «Спутник V»:
– гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);
– тяжелые формы аллергии;
– реакция на предыдущее введение вакцины;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
– иммунодефицит (первичный);
– злокачественные заболевания крови и новообразования;
– беременность и период грудного вскармливания;
– дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях на детях).
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