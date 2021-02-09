Роспотребнадзор: в Башкортостане начался сезон ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, по республике показатель заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 21%, Уфа находится на уровне эпидемического порога.

Официально зарегистрировано 24 483 человека с ОРВИ за неделю: в основном это парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапновирус. Около 50% заболевших составляют дети до 17 лет.

Что касается коронавируса, то в последнее время сохраняется прирост на уровне 163-168 человек в сутки, с пневмонией – 198-259 человек в сутки, однако с шестого февраля стабильно каждый день регистрируют по четыре летальных исхода из-за Covid-19.