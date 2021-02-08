В Башкортостане полностью привились от Covid-19 8000 человек

Всего с прошлого года в Башкортостан поступило около 39 000 доз препарата, 24 000 человек привились первым компонентом вакцины, закончили вакцинацию 8000 человек. Через портал госуслуг на вакцинацию записалось более 5000 человек.

По словам Максима Забелина, на прошлой неделе была задержана крупная партия препарата (14 490 доз), так как штрихкод на вторичной упаковке не соответствовал номеру, указанному в госреестре лекарств.

Эта партия задержана, оповещены Минздрав России, Роспотребнадзор и институт имени Н.Ф. Гамалеи. Ночью в республику прибыла партия в 2160 доз препарата.