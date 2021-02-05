Радий Хабиров: «Наша задача – вакцинировать от Covid-19 не менее 60% жителей»

«Вакцина должна быть в свободном доступе, никаких очередей! У части людей есть сомнения из-за противоречивой информации. Наша задача – разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только тогда мы закроем эту историю с Covid-19», – сказал Радий Хабиров.

Ранее в региональном Минздраве сообщили о том, что в республику пришла новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 18 900 доз. Эта партия в ближайшие дни распределится по поликлиникам, после этого начнут вакцинировать людей, уже добавленных в лист ожидания, то есть тех, кто оставил заявку заранее.

В первую очередь по-прежнему прививают преподавателей, врачей и другой персонал, работающий с болезнью на передовой. Вакцинация бесплатна для всех и проводится по желанию. С собой нужно взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС.