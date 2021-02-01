В Башкортостане сокращают коечный резерв для больных Covid-19

В республике наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, что позволяет переводить больничные отделения в обычный режим работы.
Об этом на совещании в правительстве республики первого февраля сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.
В Уфе закрываются ковид-госпитали на базе РКБ имени Куватова и БСМП Уфы, возвращаются к обычному формату работы инфекционные центры в Салавате и Октябрьском.
При этом министр отметил, что ни необходимости расширить коечный резерв можно в течение 24-48 часов. На данный момент в республике зарезервировано под инфекционные заболевания 6323 койки, 35% из них свободно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее связала спад пандемии в России с сезонностью: как и все респираторные вирусы, Covid-19 распространяется волнами, так что нынешний спад не значит, что болезнь побеждена.
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