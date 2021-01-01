Журналист рассказал о последствиях вакцинации от коронавируса

Отчет о самочувствии журналиста, прошедшего вакцинацию, публикует издание «Башинформ».

«В первые сутки чувствовал себя очень слабым. Когда поднимался по лестницам в помещениях, казалось, что покоряешь самую большую гору в мире – поднималось артериальное давление, не хватало воздуха и после приходилось долго восстанавливаться.

Также из-за бессилия резко пропадал аппетит прямо во время приема пищи. Общее настроение в эти дни – хотелось лечь на пол и не двигаться, но эксперимент нужно было завершить, раз уж взялся», – рассказал журналист.

В первые сутки после прививки у многих людей повышается температура, болит голова, ломит тело. У журналиста была лишь легкая слабость и сонливость.