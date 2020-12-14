Радий Хабиров: «Надо заставлять предприятия вакцинировать сотрудников от гриппа»

«Декабрь мы должны закончить с вакцинированием 60% населения. Не 57 и не 59,5, а 60%.

Если не хватает препарата – давайте, в конце концов, докупим немного. Хотя надо предприятия заставлять. У нас предприятия 80 тысяч вакцин сделали, но нужно раза в два точно увеличить объем самостоятельного вакцинирования предприятиями.

Мы, по прогнозам, только начали входить в зимний эпидемиологический сезон по гриппу, и это нужно, чтобы после Нового года мы не столкнулись со всем этим в более тяжелой форме», – сказал Радий Хабиров.