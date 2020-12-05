Радий Хабиров объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в Башкортостане

«Начинаем, в соответствии с поручением президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи »Гам-КОВИД-Вак» – 1200 доз.

В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с зараженными – медиков, учителей, соцработников. Затем, до конца года, ждем следующую, уже крупнее, партию вакцины. Сколько нам смогут отгрузить доз – во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения.

Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю: пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет. Берегите себя и своих близких», – написал Радий Хабиров в Instagram.