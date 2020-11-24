В Башкортостане результаты тестов на коронавирус высылают по СМС

Современные проблемы требуют современных решений: Минздрав запустил сервис по СМС-информированию граждан о результатах исследований на Covid-19.
Сервис доступен только при сдаче анализов в государственных медучреждениях. Как только результат будет готов, о нем сообщат через СМС вне зависимости от того, положительный он или отрицательный.
При этом во время сдачи мазка оформляется направление в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему (РМИАС), уточняется актуальный номер телефона пациента.
Результат теста на Covid-19 будет также автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в СМС-сообщении, в случае положительного результата, будет дана ссылка на инструкцию о дальнейших действиях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.