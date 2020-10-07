Сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Башкортостане?

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, стоимость российского препарата на первом этапе не будет превышать одной тысячи рублей.

Стоимость еще не утверждена, так как нет сравнения с ценами на мировом рынке: официально зарегистрированная вакцина пока есть только у России. При этом в ФАС не уточнили, о каком именно из трех разрабатываемых в стране препаратах идет речь.

В дальнейшем цена будет снижаться. Сейчас вакцина производится маленькими партиями, для расширения производства нужно сформировать капитал.