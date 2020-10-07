Заявлено, что российская вакцина от Covid-19 показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Как ожидается, она поступит на рынок в январе 2021 года.
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Башкортостане?
Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, стоимость российского препарата на первом этапе не будет превышать одной тысячи рублей.
Стоимость еще не утверждена, так как нет сравнения с ценами на мировом рынке: официально зарегистрированная вакцина пока есть только у России. При этом в ФАС не уточнили, о каком именно из трех разрабатываемых в стране препаратах идет речь.
В дальнейшем цена будет снижаться. Сейчас вакцина производится маленькими партиями, для расширения производства нужно сформировать капитал.
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