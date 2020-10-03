Минздрав Башкортостана организовал дополнительные пункты вакцинации для тех, у кого нет времени на посещение поликлиник.
В Уфе привиться от гриппа можно в парках и торговых центрах
Ежедневно с девяти до 17 часов будут работать медицинские пункты в местах скопления людей.
Врачи примут всех старше 18 лет, проведя короткий медосмотр. При себе нужно иметь удостоверение личности.
Беременные женщины и дети смогут привиться только в поликлинике по месту жительства.
Адреса пунктов:
– в ТЦ «Акварель» (Инорс);
– в парке «Кашкадан» (Октябрьский район);
– в Гостином дворе;
– в парке «Волна» (Затон);
– в ДТ «Орион» (Дема).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.