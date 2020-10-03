В Уфе привиться от гриппа можно в парках и торговых центрах

Ежедневно с девяти до 17 часов будут работать медицинские пункты в местах скопления людей.

Врачи примут всех старше 18 лет, проведя короткий медосмотр. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Беременные женщины и дети смогут привиться только в поликлинике по месту жительства.

Адреса пунктов:

– в ТЦ «Акварель» (Инорс);

– в парке «Кашкадан» (Октябрьский район);

– в Гостином дворе;

– в парке «Волна» (Затон);

– в ДТ «Орион» (Дема).