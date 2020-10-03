18+

В Уфе привиться от гриппа можно в парках и торговых центрах

Минздрав Башкортостана организовал дополнительные пункты вакцинации для тех, у кого нет времени на посещение поликлиник.

Ежедневно с девяти до 17 часов будут работать медицинские пункты в местах скопления людей. 

Врачи примут всех старше 18 лет, проведя короткий медосмотр. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Беременные женщины и дети смогут привиться только в поликлинике по месту жительства.

Адреса пунктов:

– в ТЦ «Акварель» (Инорс);
– в парке «Кашкадан» (Октябрьский район);
– в Гостином дворе;
– в парке «Волна» (Затон);
– в ДТ «Орион» (Дема).

Павел Авдеев,
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