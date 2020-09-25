Радий Хабиров: «Совершенно очевидно, что коронавирус возвращается»

«Совершенно очевидно, что коронавирус в каком-то смысле возвращается. Мы видим, что многие европейские государства находятся под ударом, растет число заболеваний и у наших соседей. Это может дойти и до нас.

В этих условиях становится видно, что мы несколько расслабились. Необходимо уделять особое внимание эпидемиологической безопасности, прежде всего в медицинских учреждениях. Давайте настраиваться на долгую работу, осенне-зимний период будет непростым», – сказал Хабиров.

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о том, что до конца недели в Уфе развернут 200 дополнительных коек для пациентов с Covid-19.