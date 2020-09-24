Минздрав объяснил причину закрытия школ в одном из районов Башкортостана

По информации центральной районной больницы, в районе зарегистрировано 14 человек с коронавирусом, 43 жителям поставлен диагноз внебольничная пневмония, в то время как в отчетах Минздрава было указано всего пять случаев заражения Covid-19 за все время.

В республиканском Минздраве пояснили, что 14 человек, о которых говорит ЦРБ, сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус, но официально он не подтвержден.

Возвращение режима повышенной готовности в районе связывают с ростом числа заболеваний острыми респираторными инфекциями.