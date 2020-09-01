В Башкортостане началась вакцинация взрослых от гриппа

Как сообщает Минздрав, первого сентября поступила партия вакцины против гриппа для иммунизации взрослого населения.

516 610 доз вакцины «Совигрипп» распределены в медицинские организации для иммунизации студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, птицеводческих предприятий, людей из групп риска и сотрудников организаций социального обслуживания.

Вакцинация остальной части населения начнется после поступления следующей партии препарата. Первая партия была завезена неделю назад, с 25 августа начали делать прививки от гриппа детям.

В 2020 году Минздрав Башкортостана закупил дополнительно 195 тысяч вакцин против гриппа, так как в правительстве опасаются, что пересечение пандемии коронавируса с сезоном ОРВИ, который традиционно начинается в стране в сентябре, создаст большую нагрузку на систему здравоохранения.

Всего до конца года планируют привить 1,83 миллиона человек, в том числе 418 тысяч детей, 1,4 миллиона взрослых, семь тысяч беременных женщин.