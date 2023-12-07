Бренд Walk of Shame выпустил новогоднюю капсулу

Walk of Shame возвращается к традиции выпускать праздничные коллекции. В новогодней серии знаковые для бренда модели отшиты в конфетных оттенках и наполнены милыми отсылками.
Мини-юбка и бра с зеркалами
Вещи доступны на официальном сайте бренда. Самые интересное интересное в капсуле:
Мини-юбка и бра с зеркалами – 48 000 и 26 500 рублей соответственно;
Платье серебряного цвета в пайетках в длине миди – 115 000 рублей;
Шапка-ушанка из норки белого цвета – 65 000 рублей;
Атласное платье с разрезом сбоку – 46 500 рублей;
Широкие джинсы с вышивкой на карманах – 24 500 рублей;
Ментоловое платье-комбинация, сделанное из 100% ацетата – 29 000 рублей;
Платье с симметричной драпировкой из джерси – 48 000 рублей;
Хлопковая юбка и однобортный кроп-жакет с жемчужными пуговицами – 24 000 и 35 000 рублей соответственно;
Льняные широкие брюки и белый однобортный жакет классического кроя – 28 000 и 48 000 рублей соответственно.
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