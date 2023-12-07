Бренд Walk of Shame выпустил новогоднюю капсулу

Вещи доступны на официальном сайте бренда. Самые интересное интересное в капсуле:

Мини-юбка и бра с зеркалами – 48 000 и 26 500 рублей соответственно;

Платье серебряного цвета в пайетках в длине миди – 115 000 рублей;

Шапка-ушанка из норки белого цвета – 65 000 рублей;

Атласное платье с разрезом сбоку – 46 500 рублей;

Широкие джинсы с вышивкой на карманах – 24 500 рублей;

Ментоловое платье-комбинация, сделанное из 100% ацетата – 29 000 рублей;

Платье с симметричной драпировкой из джерси – 48 000 рублей;

Хлопковая юбка и однобортный кроп-жакет с жемчужными пуговицами – 24 000 и 35 000 рублей соответственно;

Льняные широкие брюки и белый однобортный жакет классического кроя – 28 000 и 48 000 рублей соответственно.