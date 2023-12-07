18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Бренд Walk of Shame выпустил новогоднюю капсулу

Поделиться:

Walk of Shame возвращается к традиции выпускать праздничные коллекции. В новогодней серии знаковые для бренда модели отшиты в конфетных оттенках и наполнены милыми отсылками.

Мини-юбка и бра с зеркалами

Мини-юбка и бра с зеркалами

Вещи доступны на официальном сайте бренда. Самые интересное интересное в капсуле:

Мини-юбка и бра с зеркалами – 48 000 и 26 500 рублей соответственно;

Платье серебряного цвета в пайетках в длине миди – 115 000 рублей;

Шапка-ушанка из норки белого цвета – 65 000 рублей;

Атласное платье с разрезом сбоку – 46 500 рублей;

Широкие джинсы с вышивкой на карманах – 24 500 рублей;

Ментоловое платье-комбинация, сделанное из 100% ацетата – 29 000 рублей;

Платье с симметричной драпировкой из джерси – 48 000 рублей;

Хлопковая юбка и однобортный кроп-жакет с жемчужными пуговицами – 24 000 и 35 000 рублей соответственно;

Льняные широкие брюки и белый однобортный жакет классического кроя – 28 000 и 48 000 рублей соответственно.

Платье в пайетках

Платье в пайетках

Шапка-ушанка из норки и платье с симметричной драпировкой из джерси

Шапка-ушанка из норки и платье с симметричной драпировкой из джерси

Атласное платье

Атласное платье

Джинсы с вышивкой

Джинсы с вышивкой

Ментоловое платье-комбинация

Ментоловое платье-комбинация

Хлопковая юбка и однобортный кроп-жакет с жемчужными пуговицами

Хлопковая юбка и однобортный кроп-жакет с жемчужными пуговицами

Льняные широкие брюки и белый однобортный жакет

Льняные широкие брюки и белый однобортный жакет

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: