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В Уфе открыли первый магазин белорусского бренда Comintern

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Об открытии в городе магазина Comintern договорились еще в апреле 2023 года. Фабрики этого бренда работают аж с 1919 года и поначалу шили военное обмундирование.

vk.com/comintern1919

Сегодня, 27 июня, Радий Хабиров посетил первый в республике магазин Comintern – он открылся в торговом центре «МЕГА».

«Проект получился замечательный. И он – далеко не единственный. Мы открыли в Башкортостане целую сеть магазинов белорусских товаров, они пользуются высоким спросом у наших жителей. У нас есть хорошие примеры взаимодействия с Беларусью в сфере промышленности, и в перспективе их должно быть еще больше», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Сегодня Comintern специализируется на классических деловых костюмах для взрослых и детей, а также платьях, блузках, юбках, пальто и так далее. Нынешнее название «Коминтерн» предприятие взяло в 1928 году.

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