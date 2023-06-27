В Уфе открыли первый магазин белорусского бренда Comintern

Сегодня, 27 июня, Радий Хабиров посетил первый в республике магазин Comintern – он открылся в торговом центре «МЕГА».

«Проект получился замечательный. И он – далеко не единственный. Мы открыли в Башкортостане целую сеть магазинов белорусских товаров, они пользуются высоким спросом у наших жителей. У нас есть хорошие примеры взаимодействия с Беларусью в сфере промышленности, и в перспективе их должно быть еще больше», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Сегодня Comintern специализируется на классических деловых костюмах для взрослых и детей, а также платьях, блузках, юбках, пальто и так далее. Нынешнее название «Коминтерн» предприятие взяло в 1928 году.