Бренд Myoss выпустил коллаборацию с Таней Минт

В дропе на выбор две коробки (стринги и бразилиано на регуляторах) по три пары трусов в трех цветах (черный, лавандовый и розовый) в каждой.

На них вышиты портреты котов Тани Минт: «В основе каждой модели лежит характер одной из кошек Тани. И они идеально отражают настроения каждой из нас», – говорится в описании.

Стоимость одного бокса – 5,5 тыс. рублей, приобрести его можно на сайте бренда.

Бренд Myoss существует с 2016 года и специализируется на женском белье, домашней и верхней одежде.

Таня Минт известна как автор программы онлайн-фитнеса для дома и тренажерного зала, а также как популяризатор здорового образа жизни. В 2020 году издание «Зожник» назвало ее главной ЗОЖницей страны.