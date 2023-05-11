Стало известно, когда выйдет коллаб Тани Минт с уфимским брендом Myoss

Бренд Myoss существует с 2016 года и специализируется на женском белье, домашней и верхней одежде.

В новой коллекции на белье будут вышиты портреты котов Тани Минт: «Трое трусов – трое котов – три настроения», как говорила сама блогер.

Дроп выйдет первого июня 2023 года. Приобрести его можно будет в магазине в Уфе или заказав на сайте бренда.

Таня Минт известна как автор программы онлайн-фитнеса для дома и тренажерного зала, а также как популяризатор здорового образа жизни. В 2020 году издание «Зожник» назвало ее главной ЗОЖницей страны.