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Стало известно, когда выйдет коллаб Тани Минт с уфимским брендом Myoss

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Бренд Myoss выпустит дроп нижнего белья, созданный при участии популярного фитнес-блогера Тани Минт.

Фото: Myoss

Фото: Myoss

Бренд Myoss существует с 2016 года и специализируется на женском белье, домашней и верхней одежде.

В новой коллекции на белье будут вышиты портреты котов Тани Минт: «Трое трусов – трое котов – три настроения», как говорила сама блогер.

Дроп выйдет первого июня 2023 года. Приобрести его можно будет в магазине в Уфе или заказав на сайте бренда.

Таня Минт известна как автор программы онлайн-фитнеса для дома и тренажерного зала, а также как популяризатор здорового образа жизни. В 2020 году издание «Зожник» назвало ее главной ЗОЖницей страны.

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