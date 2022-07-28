Часть коллекции WOS Resort 2023 уже поступила в продажу

Всего в продажу поступили восемь предметов одежды:

– Брюки карго фисташкового цвета с открытой молнией – 24 300 рублей;

– Брюки карго розового цвета с закрытой молнией – 21 900 рублей;

– Короткие хлопковые шорты с вышивкой Walk of Shame – 9200 рублей;

– Укороченное поло розового цвета – 19 400 рублей;

– Спортивное поло белого цвета – 9 700 рублей;

– Спортивное поло красного цвета – 9 700 рублей;

– Футболка из хлопка без рукавов с принтом WOS от стрит-артиста Никиты Куратцева (оммаж аэрографии на машинах) на спине – 12 200 рублей;

– Хлопковая футболка красного цвета с принтом Walk of Shame и датой основания бренда – 8 500 рублей