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Уфимские бренды одежды Grusha.brand и Soulful fashion будут представлены на Московской неделе моды

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20 июня, стартовала Московская неделя моды. Более 120 дизайнеров со всех уголков страны представят свои работы в нескольких локациях.

Основной площадкой Московской недели моды станет большой амфитеатр парка «Зарядье». Дефиле пройдут также на ВДНХ, Тверской площади и в ГУМе.

Неделя моды в этом году пройдет в непривычном формате: байеры смогут напрямую общаться с дизайнерами, организованы шоурумы и маркет, запланирована обширная деловая программа: лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии.

На показах Уфа будет представлена брендом женской одежды и аксессуаров Grusha.brand. Показ состоится 23 июня в 17.30 на первой площадке ВДНХ, вход свободный. Также в шоуруме продемонстрируют уфимский бренд Soulful fashion.

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