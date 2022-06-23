Уфимские бренды одежды Grusha.brand и Soulful fashion будут представлены на Московской неделе моды

Основной площадкой Московской недели моды станет большой амфитеатр парка «Зарядье». Дефиле пройдут также на ВДНХ, Тверской площади и в ГУМе.

Неделя моды в этом году пройдет в непривычном формате: байеры смогут напрямую общаться с дизайнерами, организованы шоурумы и маркет, запланирована обширная деловая программа: лекции, семинары, мастер-классы, автограф-сессии.

На показах Уфа будет представлена брендом женской одежды и аксессуаров Grusha.brand. Показ состоится 23 июня в 17.30 на первой площадке ВДНХ, вход свободный. Также в шоуруме продемонстрируют уфимский бренд Soulful fashion.