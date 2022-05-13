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Открытие новой площадки от «Фабрики»

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13 мая универмаг «Фабрика» презентует новую локацию в кластере «Арт-Квадрат»: скоро в ней разместятся детские бренды одежды, аксессуары, бьюти-корнеры – все, чего здесь так не хватало.

На мероприятии гости смогут познакомиться с новыми уфимскими дизайнерами (локальных брендов много не бывает!), представителями творческих и развивающих коллективов для детей. Организаторы анонсировали подарки, сюрпризы, фотозону – словом, весь набор. Развлекательная часть – детский фэшн-показ от модельного агентства Baby Fashion look и выступление танцевальной студии Maybe dance community.

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