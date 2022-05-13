Открытие новой площадки от «Фабрики»

На мероприятии гости смогут познакомиться с новыми уфимскими дизайнерами (локальных брендов много не бывает!), представителями творческих и развивающих коллективов для детей. Организаторы анонсировали подарки, сюрпризы, фотозону – словом, весь набор. Развлекательная часть – детский фэшн-показ от модельного агентства Baby Fashion look и выступление танцевальной студии Maybe dance community.