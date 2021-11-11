Верхняя одежда из коллекции WOS Fall Winter 2021 поступила в продажу

Верхней одежды много не бывает, особенно если это WOS, а значит, скоро в ней будут красоваться многие российские (и не только) знаменитости.
В свежем дропе:
1. Стеганые куртки из экоматериала. Материал sorona содержит до 37% переработанных биоволокон растительного происхождения.
Куртка коричневого цвета наполнена гусиным пухом и рассчитана на температуру до -25 градусов, в куртке голубого цвета наполнитель – полифил и температура – до -15 градусов.
Цены – 41 310 рублей за более легкую и 48 600 рублей за утепленную.
2. Однобортное пальто небесно-голубого цвета. Застежка на пуговицы. Прямой крой. Шлица сзади.
Цена – 48 200 рублей.
3. Темно-зеленое двубортное пальто с классическим воротником и поясом. Застегивается на пуговицы.
Цена – 68 040 рублей.
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