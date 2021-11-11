Верхняя одежда из коллекции WOS Fall Winter 2021 поступила в продажу

В свежем дропе:

1. Стеганые куртки из экоматериала. Материал sorona содержит до 37% переработанных биоволокон растительного происхождения.

Куртка коричневого цвета наполнена гусиным пухом и рассчитана на температуру до -25 градусов, в куртке голубого цвета наполнитель – полифил и температура – до -15 градусов.

Цены – 41 310 рублей за более легкую и 48 600 рублей за утепленную.

2. Однобортное пальто небесно-голубого цвета. Застежка на пуговицы. Прямой крой. Шлица сзади.

Цена – 48 200 рублей.

3. Темно-зеленое двубортное пальто с классическим воротником и поясом. Застегивается на пуговицы.

Цена – 68 040 рублей.