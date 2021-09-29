Первый бутик Uniqlo в Уфе откроется до конца осени

Uniqlo – это крупная японская сеть магазинов повседневной одежды. В этом году она решила расширить присутствие в регионах России.
vk.com/uniqlo
Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.
На наш вопрос о дате открытия в компании однозначного ответа не дали:
«Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ноябре этого года, однако точная дата открытия пока что неизвестна. Пожалуйста, следите за нашими новостями», – сообщили в пресс-службе.
В ТРЦ «Планета» уже забронирован бутик, сейчас там ведутся работы по отделке помещения. На фото – магазин, открывшийся в сентябре в Перми.
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