Первый бутик Uniqlo в Уфе откроется до конца осени

Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.

На наш вопрос о дате открытия в компании однозначного ответа не дали:

«Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ноябре этого года, однако точная дата открытия пока что неизвестна. Пожалуйста, следите за нашими новостями», – сообщили в пресс-службе.

В ТРЦ «Планета» уже забронирован бутик, сейчас там ведутся работы по отделке помещения. На фото – магазин, открывшийся в сентябре в Перми.