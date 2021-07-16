Британские модели-тройняшки снялись в одежде бренда WOS

Башкирский колорит WOS, помноженный на три – возможно, самое стильное из всего, что вы сегодня увидите.
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instagram.com/thetripletsss
Британские модели-близнецы с иранскими корнями Эльназ, Таназ и Гольназ Хаккак ведут общий Instagram-аккаунт TheTripleTsss и постят фото в одинаковом луке, которые смотрятся феерично.
На новых фото на девушках рубашка WOS в мятном цвете, застежка которой вдохновлена башкирским национальным костюмом (цена в магазине – 26 400 рублей).
Также на первом фото на них кожаные сандалии с жемчугом от Jimmy Choo за €595, а на втором – в руках мини клауд-клатчи в цвет рубашек от Mansur Gavriel (цена в магазине – 45 600 рублей).
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