Уфимский дизайнер запустила маркетплейс цифровой одежды Artisant

Artisant – это разработанная Региной торговая площадка для коллекционных предметов fashion digital art, то есть на ней каждый дизайнер может выставить на продажу созданный своими руками 3D-лук.

Посетители могут загрузить свое фото и примерить лук перед покупкой. Коллекционеры смогут там же и перепродавать их через личный кабинет.

Пока на платформе представлено только несколько позиций от 12 дизайнеров из Москвы, США и Великобритании. Цены фиксированы, криптовалюта – эфириум (ETH). Цены начинаются от примерно 35 тыс. рублей, самый дорогой сейчас лук обойдется более чем в 500 тыс. рублей.