Уфимский дизайнер запустила маркетплейс цифровой одежды Artisant

Основательница первого в России онлайн-ателье Replicant, уроженка Уфы Регина Турбина анонсировала запуск платформы Artisant.
-
instagram.com/replicant.fashion
Artisant – это разработанная Региной торговая площадка для коллекционных предметов fashion digital art, то есть на ней каждый дизайнер может выставить на продажу созданный своими руками 3D-лук.
Посетители могут загрузить свое фото и примерить лук перед покупкой. Коллекционеры смогут там же и перепродавать их через личный кабинет.
Пока на платформе представлено только несколько позиций от 12 дизайнеров из Москвы, США и Великобритании. Цены фиксированы, криптовалюта – эфириум (ETH). Цены начинаются от примерно 35 тыс. рублей, самый дорогой сейчас лук обойдется более чем в 500 тыс. рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.