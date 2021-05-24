Бренд WOS анонсировал коллаборацию с «Сибур Холдинг»

«Сибур Холдинг» – это крупнейший в России производитель нефтехимической продукции на основе переработки побочных продуктов добычи нефти и газа.

В чем именно будет заключаться проект – пока неизвестно, в соцсетях модного бренда и холдинга только появились тизеры, но «Сибур» среди прочего специализируется и на экологичных материалах и вторичной переработке.

До сих пор от WOS мы видели только коллаборации в сфере моды и дизайна. В частности, в 2021 году он выпустил совместную с Ксенией Собчак капсулу «Осторожно, тонкий лед!»