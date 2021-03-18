Цифровую одежду ателье Replicant можно примерить бесплатно

Вместе с компанией Texel Replicant разработали Telegram-бот, который автоматически примерит один из цифровых нарядов на загруженное фото.

Бот доступен по этой ссылке. В течение недели пользователям бота будут предоставляться новые цифровые луки – по одному в день. Среди них будет и первый виртуальный наряд, проданный в России.

«Виртуальная одежда — это творчество без границ. Можно создавать яркие, нереальные образы, комбинировать различные материалы, ткани и цвета. Уверена, 3D-луки будут неотъемлемой частью нашей жизни. Дополненная реальность скоро сольется с материальной действительностью – и это уже постепенно происходит: есть инстаграм-маски, AR-приложения, игры и т. д. Так что почему бы с помощью 3D-лука не закрыть сиюминутную потребность в демонстрации своего нового образа в инстаграме? И еще я смотрю на виртуальную моду как на искусство. 3D-одежда в комбинации с реальной фотографией – это дематериализация свойств объекта, а также манипулирование сознанием зрителя, чтобы изменить отношение между наблюдателем, материальностью и виртуальной реальностью», – рассказала Регина в интервью «Уфа.Собака.ru».