Дизайнер из Уфы презентовала коллекцию, созданную с помощью ИИ

«Как строился процесс работы:

1) Я собрала около 400 фотографий вещей с подиума, которые были мне симпатичны и близки по духу.

2) Скормила ИИ все фотографии вещей и попросила проанализировать их.

3) ИИ переработал фотографии и дал мне 100 своих версий костюма.

4) Создала свои скетчи на основе этих версий и воплотила их в 3D.

ИИ не может создать продуманную концепцию творческого проекта, он переосмысляет то, что вы ему дадите, и выступает источником вдохновения. Экспертиза дизайнера превыше всего – я отобрала близкие мне картины и интерпретировала их по-своему. В итоге получились очень интересные вещи с необыкновенно красивыми принтами.

Neural Fashion – новый этап развития цифровой моды. Технологии не только помогают конструировать и разрабатывать одежду, теперь нечеловеческий интеллект также участвует и в творческом процессе. Следующий шаг – производство физической вещи из цифровой коллекции Neural Fashion», – рассказала Регина в Instagram.

Продажа виртуальной одежды происходит так: заказчик присылает компании фото в обтягивающей одежде и при хорошем освещении, оплачивает работу и взамен получает обработанный на компьютере снимок, на котором он уже в наряде из новой коллекции.

Регина Турбина заинтересовалась созданием виртуальной одежды в 2020 году, будучи студенткой вуза, и в этом же году запустила производство и продала первый наряд.