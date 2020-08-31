Покупка сезона: что искать в осенних коллекциях в «Кенгуру»

Без теплой куртки в нашем климате никак не обойтись, так пусть она будет не похожа ни на одну другую! Контрастная расцветка, принт в виде непрерывного текста, крупный логотип на спине или модель Mini-me, вдохновленная коллекциями для взрослых – «Кенгуру» предлагает много вариантов, которые точно не оставят маленького модника в тени.