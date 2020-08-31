Оттенки хаки, вельветовая ткань, сочетание фуксии и серебра – к первому сентября марка одежды для детей и будущих мам выпустила коллекции в хитовых дизайнах.
Покупка сезона: что искать в осенних коллекциях в «Кенгуру»
В осеннем сезоне мы будем миксовать текстуры и цвета самыми неожиданными способами, выходя за пределы модных стереотипов. «Кенгуру» составил гид по свежим релизам, за которые мы будем в прямом смысле охотиться (да-да, камуфляжная расцветка снова в тренде!).
- Защитный принт и одежда натуральных оттенков расширили границы влияния: хаки сочетаем с более «миролюбивыми» оттенками и аксессуарами.
- Вельветовая ткань – наследие французской короны и британских портных – из категории «ретро» перемещается в разряд остро-модных акцентов. Брюки, платья и комбинезоны из вельвета носим с необычными принтами и аксессуарами ярких оттенков.
- Комфортный костюм, мягкий свитшот и яркие футболки тоже могут быть модными: в домашней одежде из линии home style юные трендсеттеры будут чувствовать себя комфортно, зная, что выглядят стильно.
- Дизайнеры именитых брендов этой осенью рекомендуют сочетать яркую фуксию с аксессуарами в оттенках «металлик». Правило применимо как в праздничных нарядах, так и для образов в стиле casual и sport chic.
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Без теплой куртки в нашем климате никак не обойтись, так пусть она будет не похожа ни на одну другую! Контрастная расцветка, принт в виде непрерывного текста, крупный логотип на спине или модель Mini-me, вдохновленная коллекциями для взрослых – «Кенгуру» предлагает много вариантов, которые точно не оставят маленького модника в тени.
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Салон одежды для детей и будущих мам «Кенгуру»:
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