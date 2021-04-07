В Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka

Фестиваль пройдет 24 апреля с 12.00 до 23.00 в отеле Crowne Plaza (Цюрупы, 7).

В программе мероприятия запланированы мастер-классы, показы коллекций одежды, а также первая церемония вручения модной премии «Zur Матур».

Гостем фестиваля будет эксперт по стилю, телеведущий Алексей Сухарев (стилист программы «Модный приговор», ведущий «Модного подкаста») – он впервые приедет в Уфу, чтобы дать мастер-класс.

Премия «Zur Матур» будет вручаться в семи номинациях: «Fashion фотограф», «Street fashion», «Стилист года», «Модное пространство», «Икона стиля», «Модельер-дизайнер» и «Бренд года». Определение победителей пройдет в несколько этапов, включая отбор номинантов профессиональным жюри и народное голосование.

В жюри премии вошли:

– Элиза Савасина, издатель мультимедийного проекта «Уфа.Собака.RU»;

– Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Башкортостана;

– Ильшат Байбурин, арт-директор студии Paradox Box;

– Екатерина Малешина, управляющий торговым центром «МЕГА Уфа»;

– Анна Аллакавева, директор модельного агентства «100 ЛИЦ», организатор фэшн-фестиваля Factor Vostoka;

– Рустем Габбасов, телеведущий.

Часть зон будет работать в открытом формате, их смогут посетить абсолютно все желающие, а часть будет закрытой.