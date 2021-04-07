В Уфе пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka

Знаменитый фэшн-фестиваль возвращается в Уфу. Впервые с начала пандемии Factor Vostoka соберет дизайнеров, стилистов, блогеров, баеров, владельцев салонов одежды и стильных людей города на одной площадке.
Фестиваль пройдет 24 апреля с 12.00 до 23.00 в отеле Crowne Plaza (Цюрупы, 7).
В программе мероприятия запланированы мастер-классы, показы коллекций одежды, а также первая церемония вручения модной премии «Zur Матур».
Гостем фестиваля будет эксперт по стилю, телеведущий Алексей Сухарев (стилист программы «Модный приговор», ведущий «Модного подкаста») – он впервые приедет в Уфу, чтобы дать мастер-класс.
Премия «Zur Матур» будет вручаться в семи номинациях: «Fashion фотограф», «Street fashion», «Стилист года», «Модное пространство», «Икона стиля», «Модельер-дизайнер» и «Бренд года». Определение победителей пройдет в несколько этапов, включая отбор номинантов профессиональным жюри и народное голосование.
В жюри премии вошли:
– Элиза Савасина, издатель мультимедийного проекта «Уфа.Собака.RU»;
– Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Госсобрания Башкортостана;
– Ильшат Байбурин, арт-директор студии Paradox Box;
– Екатерина Малешина, управляющий торговым центром «МЕГА Уфа»;
– Анна Аллакавева, директор модельного агентства «100 ЛИЦ», организатор фэшн-фестиваля Factor Vostoka;
– Рустем Габбасов, телеведущий.
Часть зон будет работать в открытом формате, их смогут посетить абсолютно все желающие, а часть будет закрытой.
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