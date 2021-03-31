25-летняя уфимка вошла в топ-20 участниц шоу «Ты – топ-модель на ТНТ»

Модель из Уфы Ангелина Андрианова прошла отбор в проект «Ты – топ-модель на ТНТ», оставив позади 50 конкуренток.
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instagram.com/angeliandrianova
Ангелина Андрианова родилась и выросла в Уфе, получила специальность повара-кондитера. С 18 лет она работает моделью и успела сделать карьеру в Италии, Сингапуре и Китае. Девушка мечтает стать актрисой и переехать в США.
В следующий этап девушку пропустили два члена жюри – Александр Гудков и Анастасия Решетова. Стилист Гоша Карцев и дизайнер Филипп Пляйн сказали уфимке «нет».
Ближайший эфир шоу пройдет в воскресенье, четвертого апреля, в 17:30 на «ТНТ», дальше пройдут только 14 участниц из 20. На кону – три миллиона рублей, контракт с брендом Philipp Plein и титул «Ты – топ-модель на ТНТ».
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