Девушка из Уфы победила в модном конкурсе Cosmopolitan

Жюри отобрали 13 самых интересных работ, за которые голосовали читатели Cosmopolitan. Гульнара набрала наибольшее количество голосов. Лук она составила из юбки миди и приталенной блузки с полупрозрачными вставками и этнической вышивкой.

Гульнара Хасанова

Я шью с 14 лет, в школе выступала на олимпиадах по технологии. В 2016 году закончила Уфимский колледж ремесла и сервиса им. Ахмета Давлетова, а в этом году — Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет по специальности модельер-конструктор. Года 2 назад на практике нашей кафедры технологии и конструирования одежды нас познакомили с реконструкцией башкирского национального костюма. Мы посещали музеи, изучали соответствующую литературу, тогда и зародилась идея современной этно-коллекции. Позже она станет темой моего дипломного проекта, разработанного под руководством доцента кафедры Андриановой Ольги Ростиславовны. Я продолжаю поддерживать связь со своим наставником, работать над коллекцией, участвовать в конкурсах. В финал «Мода без границ» от Cosmopolitan прошел как раз один из образов. Всеми процессами разработки костюмов и образами я регулярно делюсь в социальных сетях.

Благодаря победе в конкурсе Гульнара сможет рассказать о себе и о своей работе со страниц женского журнала Cosmopolitan Shopping. Поздравляем победительницу и желаем ей успехов в ее работе.