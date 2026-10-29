Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском театральном фестивале

Коллектив уфимского Театра юного зрителя принял участие в III Всероссийском театральном фестивале русских сказок «Золотая рыбка», который проходил в Пензе с 23 по 28 октября.

Фото: vk.ru/tuzufa

Постановка ТЮЗа закрывала финал фестиваля 28 октября. Театру вручили сразу две награды.

Постановка Полины Шабаевой «Сказка о царе Салтане» по произведению Пушкина получила гран-при – высшую профессиональную оценку жюри фестиваля. Эксперты отметили высокое художественное качество, оригинальное режиссерское решение и сценическое воплощение постановки.

Кроме того, уфимскому ТЮЗу вручили специальный диплом «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное, а зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок – бабушек.

«По отзывам организаторов и зрителей, спектакль отличался яркой образностью, музыкальной выразительностью и бережным отношением к фольклорной традиции», – сообщили в театре.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: