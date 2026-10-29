Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском театральном фестивале

Коллектив уфимского Театра юного зрителя принял участие в III Всероссийском театральном фестивале русских сказок «Золотая рыбка», который проходил в Пензе с 23 по 28 октября.
Постановка ТЮЗа закрывала финал фестиваля 28 октября. Театру вручили сразу две награды.
Постановка Полины Шабаевой «Сказка о царе Салтане» по произведению Пушкина получила гран-при – высшую профессиональную оценку жюри фестиваля. Эксперты отметили высокое художественное качество, оригинальное режиссерское решение и сценическое воплощение постановки.
Кроме того, уфимскому ТЮЗу вручили специальный диплом «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное, а зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок – бабушек.
«По отзывам организаторов и зрителей, спектакль отличался яркой образностью, музыкальной выразительностью и бережным отношением к фольклорной традиции», – сообщили в театре.
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