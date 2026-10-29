Уфимский ТЮЗ получил гран-при на всероссийском театральном фестивале

Постановка ТЮЗа закрывала финал фестиваля 28 октября. Театру вручили сразу две награды.

Постановка Полины Шабаевой «Сказка о царе Салтане» по произведению Пушкина получила гран-при – высшую профессиональную оценку жюри фестиваля. Эксперты отметили высокое художественное качество, оригинальное режиссерское решение и сценическое воплощение постановки.

Кроме того, уфимскому ТЮЗу вручили специальный диплом «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное, а зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок – бабушек.

«По отзывам организаторов и зрителей, спектакль отличался яркой образностью, музыкальной выразительностью и бережным отношением к фольклорной традиции», – сообщили в театре.