Указом президента РФ Владимира Путина Аскару Абдразакову присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации» – об этом сегодня, 16 октября, сообщили в Башопере.

Аскар Абдразаков родился в Уфе, сын актера и режиссера Амира Абдразакова и брат оперного певца Ильдара Абдразакова. Выступал в Австрии, в Московской консерватории и в Большом театре, исполнял среди прочих партии Бориса Годунова, Аттилы, Банко, Дон Кихота, Мефистофеля, Дон Жуана и Лепорелло.

В 1994 году Аскару Абдразакову присвоено звание народный артист Башкортостана, в 2021 – заслуженный артист РФ. Башоперу возглавляет с 2019 года.