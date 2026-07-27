Марийские артисты представят на сцене Башоперы балет «Снегурочка»

Шестого октября в 19:00 артисты представят на сцене Башоперы двухчасовой балет в двух действиях «Снегурочка».

«Над бескрайними просторами русской земли разыгралась битва стихий. Два брата – могучий Мороз и пламенный Ярило - вступили в схватку, стремясь завоевать сердце прекрасной Весны-Красны. Вся земля замерла в ожидании решения судьбы. Весна-Красна сделала свой выбор, покорившись силе и власти Мороза. Глубоко затаив обиду в своем сердце, Ярило уходит ни с чем».

Билеты уже в продаже на сайте Башоперы по цене от 400 до 3500 рублей.

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