В Уфе пройдет концерт «Памяти великих теноров»

Двухчасовой концерт состоится девятого сентября, начало в 19:00. Билеты уже в продаже.

Концертмейстер – Маргарита Шавырова. Ведущий – Илья Морозов.

На вечере прозвучат знаменитые арии из репертуара великих теноров:

ария Калафа из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, ария Хозе из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, романс Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, ария Манрико из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди, ария Вертера из оперы «Вертер» Жюля Массне, итальянские песни и многое другое.

Произведения исполнят ведущие тенора труппы театра Ильгам Валиев, Идель Аралбаев, Хамидулла Ижболдин, Алим Каюмов, Владимир Орфеев, Ильдар Рахимов, Айдар Хайруллин, Юнир Хисматуллин, а также солисты оперной труппы Екатерина Куликова, Лилия Халикова, Артур Каипкулов и Раиль Кучуков.

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